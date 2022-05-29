У командуванні спростували чергові фейки Кадирова.

Російські війська намагаються закріпитися у Лимані і десь вийшли на околиці Сєвєродонецька.

Про це повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, наскільки правдивими є заяви окремих представників окупантів по взяттю міста (зокрема, глави Чечні Рамзана Кадирова).

Напередодні посіпака Путіна Кадиров заявив про нібито взяття під повний контроль Сєвєродонецька, що суперечить офіційним заявам Генерального штабу.

"Ми вже давно не віримо окупанту, а віримо Генштабу", - заявив він. За словами Божка, "дії росіян абсолютно неефективні при штурмі міст": "Вони не навчилися цього робити, і у них це не буде виходити. Вони не могли цього зробити ні на півдні нашої країни, немає ніяких передумов, щоб казати про їхні якісь ефективні дії в Сєвєродонецьку".

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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