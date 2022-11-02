Вони вимагають, щоб власники підприємств з генерації сонячної енергії, повернулися з підконтрольних українській владі областей.

Окупаційні адміністрації готуються до чергового акту мародерства. Ставленики Кремля почали проводити так звану "ревізію" на промислових підприємствах, які накопичують електроенергію за допомогою сонячних батарей. Останні рашисти погрожують вкрасти у фірм, якщо їх власники знаходяться на підконтрольній Україні території і не збираються повертатися в тимчасово захоплені регіони.

Прес-центр Генштабу у традиційному вечірньому зведенні з фронту повідомив: "За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію".

Окупанти крадуть українське майно: основна інформація

Російські інтервенти неодноразово займалися грабунком на тимчасово захоплених українських територіях і продовжують це робити. Протягом декількох місяців вони вивозили зерно з використанням залізничного та морського транспорту.

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Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков розповів, що росіяни крадуть сталь з заводів і портів в захоплених регіонах, особливо в Маріуполі. За його словами, сталь переправляється в РФ, а потім продається на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії. Загальну суму збитку Риженков оцінив в $600 млн, станом на кінець вересня.

За словами президента Володимира Зеленського, рашисти хочуть перетворити Херсонську область на зону відчуження. Вони крадуть машини швидкої допомоги та різноманітне медичне обладнання.

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