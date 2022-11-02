Окупаційні адміністрації готуються до чергового акту мародерства. Ставленики Кремля почали проводити так звану "ревізію" на промислових підприємствах, які накопичують електроенергію за допомогою сонячних батарей. Останні рашисти погрожують вкрасти у фірм, якщо їх власники знаходяться на підконтрольній Україні території і не збираються повертатися в тимчасово захоплені регіони.
Прес-центр Генштабу у традиційному вечірньому зведенні з фронту повідомив: "За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію".
Окупанти крадуть українське майно: основна інформація
Російські інтервенти неодноразово займалися грабунком на тимчасово захоплених українських територіях і продовжують це робити. Протягом декількох місяців вони вивозили зерно з використанням залізничного та морського транспорту.
Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков розповів, що росіяни крадуть сталь з заводів і портів в захоплених регіонах, особливо в Маріуполі. За його словами, сталь переправляється в РФ, а потім продається на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії. Загальну суму збитку Риженков оцінив в $600 млн, станом на кінець вересня.
За словами президента Володимира Зеленського, рашисти хочуть перетворити Херсонську область на зону відчуження. Вони крадуть машини швидкої допомоги та різноманітне медичне обладнання.