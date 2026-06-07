Дрони 'рознесли' нафтобазу в Криму (відео)

Паливна інфраструктура окупованого півострова залишається однією з головних цілей українських ударів.

У ніч на 7 червня українські ударні безпілотники уразили Семиколодязьку нафтобазу в селищі Єди-Кую Керченського району тимчасово окупованого Криму. Про це свідчать дані супутникового моніторингового сервісу NASA FIRMS, який зафіксував пожежу на об'єкті.

Займання було зареєстроване о 02:31 за місцевими координатами. Перед цим російські моніторингові канали протягом кількох годин повідомляли про рух безпілотників у напрямку Керченського району.

За інформацією з відкритих джерел, Семиколодязька нафтобаза має невеликий резервуарний парк, що складається із семи резервуарів різного об'єму. Точна місткість сховищ невідома.

Нафтогазова інфраструктура окупованого Криму залишається однією з пріоритетних цілей для українських сил. Такі удари спрямовані на порушення логістики російської армії, яка використовує півострів як тилову базу для накопичення військ, постачання пального та проведення ротацій.

Що передувало

Це вже не перша атака на паливні об'єкти в Криму за останній час. У ніч на 30 травня 412-та бригада безпілотних систем "Nemesis" завдала удару по нафтобазі у Феодосії. За наявними даними, дрони-камікадзе FP-1/2 українського виробництва влучили щонайменше у три резервуари з нафтопродуктами.

Крім того, українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні - дорогу з Мелітополя в Крим.

У травні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна почала операцію з знищення російської логістики на окупованих територіях. За словами експертів, систематичні удари по автодорогах на окупованому півдні, створили реальні проблеми для росіян у прифронтовій зоні та в окупованому Криму.

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