Окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар.

Росія нарощує спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ, передбачаються збори зі снайперами, корегувальниками.

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки України, командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угрупування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, зокрема в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК.

Зокрема, передбачено проведення зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами.

Також йдеться про комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

Читайте такожБойовики вбили на Донбасі 24-річного старшого солдата з Львівщини"Водночас окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь", - повідомляє українська розвідка.

Загроза з боку Росії

Раніше екс-голова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк заявив, що під загрозою вторгнення Росії перебувають вісім південних і східних областей України.

Подібний сценарій дій РФ допускав Міхеїл Саакашвілі. За його словами, президент РФ Путін може висадити десант на півдні України або ж захопити острів Зміїний для подальшого розміщення там ракет.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що імовірність повноцінної війни з Росією існує, але це буде її найбільша помилка.

Після цього в Держдумі РФ назвали умову для "повноцінної війни" з Україною.

Автор: Надя Пришляк