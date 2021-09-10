Президент наголосив, що у такому випадку вже ніколи не буде існувати сусідства Росії, України та Білорусі, де є потужна присутність РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повноцінної війни з Росією існує, але це буде її найбільша помилка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

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На запитання модератора про те, чи реальна ймовірність повноцінної війни з Росією, президент відповів: "Вважаю, може бути...".

На думку Зеленського, 2014 рік був "кроком Росії вперед у цьому питанні, але завдяки українцям став і кроком назад".

"Тому потенціал у цій темі є. Але я вважаю, що це буде найбільша помилка Росії, і після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України та Білорусі, тому що там є потужна присутність з боку Росії", - пояснив він.

Глава держави наголосив, що повноцінна війна з РФ - це "найстрашніше, що може бути".

"Але, на жаль, така ймовірність є", - додав він.

Перед цим Зеленський заявив, що якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може початися нова світова війна. Але він переконаний, що ані українська, ані російська сторони не готові до повномасштабної війни.

Крім цього, Зеленський не відповів на запитання, чи вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею. У відповідь на це запитання він сказав: "Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас - УНІАН) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації".

Тому глава держави переконаний, що не можна ставити таких запитань і не можна на них відповідати, навіть коли дуже хочеться.

Автор: Антоніна Доломанжи