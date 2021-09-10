У Росії відреагували на заяву президента України, який допустив "повноцінну війну" з РФ.

З'явилася реакція російської влади на слова президента України Володимира Зеленського, який сьогодні сказав, що імовірність повноцінної війни з РФ існує, але це буде її найбільша помилка.

Як пише "Интерфакс", у Кремлі сприйняли слова Зеленського"з жалем". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Журналісти також запитали у нього, чи бачить Кремль небезпеку такої війни.

"Ми не хотіли б віддаватися якимось апокаліптичним очікуванням", - сказав у відповідь прес-секретар Путіна.

Своєю чергою, голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников також відреагував на слова президента України, передає ТАСС.

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"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - заявив він.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повноцінної війни з Росією існує, але це буде її найбільша помилка. Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Зокрема, на запитання модератора про те, чи реальна ймовірність повноцінної війни з Росією, президент відповів: "Гадаю, може бути...".

На думку Зеленського, 2014 рік був "кроком Росії вперед у цьому питанні, але завдяки українцям став і кроком назад".

Автор: Юрій Годован