Російські ССО виконують спецзавдання по окупації ЗАЕС і можуть бути залучені для подальших провокацій на ЗАЕС.

Запорізьку АЕС російська армія утримує за допомогою Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляє InformNapalm.

"2 вересня OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказували, що окупацію ЗАЕС ймовірно забезпечують Сили спецоперацій Росії. Але тоді ми спирались виключно на характерне авто з навісним обладнанням, яке потрапило в кадр на ЗАЕС.

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Сьогодні ми помітили в одному з каналів рашистів фото, підписане ССО РФ. Ці фото та допис підтверджують наші припущення. Саме російські ССО виконують спецзавдання по окупації ЗАЕС і можуть бути задіяні для подальших провокацій на ЗАЕС", - зазначили у InformNapalm.

Нагадаємо, що 29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявило про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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