Окупант відкрито закликав до винищення всього "нелояльного" до загарбників українського населення.

Російський окупант Олександр Ходаковський, який закликав до масових убивств і "чистки" українців на початку повномасштабного вторгнення, раптом змінив позицію. Тепер росіянин заговорив про невідворотність мирних переговорів.

У своєму Telegram-каналі Ходаковський визнав, що Росії не вдасться захопити всю Україну, а всі українці тепер ненавидять росіян. "Чи можливі переговори з Україною? Не тільки можливі - це, в кінцевому підсумку, єдино можливий підсумок протистояння", - заявив пропагандист.

Примітно, що на початку війни 24 лютого Ходаковський говорив зовсім інше. Окупант відкрито закликав до винищення всього "нелояльного" до загарбників українського населення, погрожуючи "поглинанням" всієї країни.

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"Те, що ми зуміємо зайняти всю територію України, а головне - утримати під контролем її нелояльне населення, не вдаючись до постійного насильства, я не вірю. Якщо ми наважимося заковтнути їжака повністю, то ризикуємо отримати клубок з шипами в горлі", - писав тоді Ходаковський.

Переговори з РФ - Путін готовий воювати до останнього окупанта

Путина готується до тривалої війни, хоча, як пише Reuters, його оточення вже не вірить у перемогу над Україною.

У Держдепі США підтверджують, що не бачать бажання Росії вивести свої війська з України, попри величезні втрати серед окупантів.

У будь-яких розмовах про початок переговорів з Банковою Кремль продовжує наполягати на тому, щоб Україна змирилася з окупацією територій і прийняла всі капітуляційні умови Росії. Це не влаштовує ні Київ, ні західних союзників.

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