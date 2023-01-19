Противник також розуміє це і накопичує на цьому напрямку свої війська.

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що наразі Запорізький напрямок є ключовим для Збройних Сил України.

В ефірі національного телемарафону Костенко зазначив, що противник також розуміє це і накопичує на цьому напрямку свої війська.

"Якщо ми підемо в наступ і розріжемо війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то фактично Крим стане островом, який постачається лише через Керченський міст, по якому ми зможемо бити", — пояснив полковник.

Відео дня

Костенко також сумнівається у реалістичності планів інтервентів захопити Донецьку та Луганську області до 1 березня. На його думку, подібні заяви - це скоріше інформаційна операція.

"При тих силах і засобах, які сконцентровані на сході з обох сторін – це малоймовірно. Враховуючи погодні умови, наявність озброєнь. Це більше інформаційна операція, щоб скувати наші сили, змусити нас маневрувати. У них багато місяців не вдається взяти Бахмут та Соледар, захоплення Донецької області зараз мало реалістичне", — резюмував нардеп.

Загрози для Запорізької області

З початку війни російські загарбники окупували близько 60% території Запорізької області, провели фейковий референдум і заявили про "приєднання" цієї території до РФ.

Окупанти тероризують підконтрольну Україні частину області ракетними та артилерійськими обстрілами. Днями колаборант Євген Балицький, призначений росіянами "губернатором" області, заявив про наміри загарбників "звільнити" всю Запорізьку область. Бої, за його прогнозом, можуть розпочатися вже навесні.

Станом на середину січня контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку розпочато не було. Зараз українські воїни завдають ударів по скупченням окупантів та ліквідовують техніку та живу силу, котрі ворог стягує на Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: