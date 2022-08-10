Попередньо відомо про поранення трьох осіб, серед них – одна дитина.

В Миколаївської області через ворожі обстріли пошкоджено 8 приватних будинків, склади та автобазу.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог не демонструє суттєвих змін у складі та положенні, а також у тактиці дій.

"Протягом ночі він продовжував завдавати поразки реактивними снарядами. В результаті удару системами залпового вогню "Смерч" по Миколаєву і передмістю пошкоджені 8 приватних будинків, в одному з них з-за попадання боєприпасів сталася пожежа. У лісі поблизу села Галицинове виникло два місця загоряння. Пожежі оперативно ліквідовані", - сказав Назаров.

Крім того, на одному з підприємств від обстрілів пошкоджені Склади та автобази. Попередньо відомо про поранення трьох осіб, серед них – одна дитина.

Назаров також нагадав, що ворог двічі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". По житлових кварталах було направлено 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець і Мирська громада. У Марганці 13 людей загинули, 11 постраждали, з них 5 перебувають у важкому стані. У місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, центр надання адмінпослуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адмінбудівель. Тривають роботи з розбору завалів.

У Вишетарасівці Мировської громади загинула жінка, будинок якої повністю зруйнований ворожим снарядом. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопроводи.

"Тим часом наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Попадання акуратне, але дієве", - підкреслив Назаров.

Ситуація на Миколаївщині:

Вночі, 10 серпня, близько 01:40 ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ"Смерч". За попередньою інформацією, три людини поранені. Серед них 13-річна дівчинка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Удар по ворожих командних пунктах, знищено "Град": у ЗСУ назвали втрати окупантів на Херсонщині

Війна в Україні в буквальному сенсі токсична - ООН

Генерал назвав приблизну кількість військ РФ в Херсонській і Запорізькій областях