Захисники України готові битися з ворогом, зазначив генерал-майор.

У Запорізькій і Херсонській областях України знаходяться приблизно 25 батальйонних тактичних груп російських окупантів.

Ніхто точно не бачив, скільки в цих регіонах насправді військ противника, розповів генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"...Кажуть, що приблизно 25 батальйонних тактичних груп (противника знаходяться на Херсонщині і в Запорізькій області - Ред.) ...", - сказав співрозмовник.

Марченко підкреслив, що українські захисники готові зустрічати супротивника і битися з ним.

"...Як би там не було, ніхто їх тут не боїться, ніхто не буде від них тікати...", - підкреслив генерал.

Нагадаємо, російські війська рано вранці вдерлися на територію України без оголошення війни. Противники обстрілювали військові та цивільні об'єкти та захопили низку населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях.

Через окупантів серед мирного населення було багато жертв. На початку липня в ООН повідомили, що у нашій країні підтверджено загибель 4,9 тис. цивільних.

Українські воїни дають гідну відсіч противникам. Станом на 9 серпня на нашій землі ліквідували 42 640 загарбників.

Довідка УНІАН. В армії РФ батальйонною тактичною групою називають загальновійськове маневрене дислоковане з'єднання, яке знаходиться у високому ступені боєготовності.

Зазвичай в БТГ входять мотострілки, посилені артилерією, підрозділами протиповітряної оборони і танками. У кожній БТГ є приблизно від 600 до 800 офіцерів та солдатів.

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