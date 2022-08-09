Наступне покоління населення України житиме "з токсичною спадщиною", зазначили в ООН.

Війна в Україні з Російською Федерацією в буквальному сенсі токсична.

Такий висновок міститься в дослідженні попередньої оцінки впливу війни в Україні на екологічну обстановку, проведеному програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та її партнерськими організаціями.

Експерти ЮНЕП відвідали Україну з первинним ознайомчим візитом і кажуть, що наступне покоління населення України і регіону буде жити "з токсичною спадщиною".

"Картування (складання карти найбільш постраждалих місцевостей) і первісна перевірка екологічних небезпек підтверджують, що війна в буквальному сенсі токсична", - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

Згідно з даними ЮНЕП і партнерів, збиток в результаті конфлікту завдано багатьом регіонам країни. "Мова йде, в тому числі, про інциденти на атомних електростанціях, на об'єктах енергетичної інфраструктури, включаючи резервуари для зберігання нафти, нафтопереробні заводи, бурові платформи, газові об'єкти і розподільні трубопроводи, шахти і промислові об'єкти, а також підприємства агропромислового комплексу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що значної шкоди завдано також інфраструктурі водопостачання, включаючи насосні станції, очисні та каналізаційні споруди.

Експерти ЮНЕП повідомляють, що викид небезпечних речовин стався в результаті вибухів на складах агропромислового комплексу, включаючи заводи з виробництва добрив і азотної кислоти.

"Було пошкоджено безліч промислових об'єктів, складів і фабрик, де в низці випадків знаходилися небезпечні речовини, починаючи від розчинників і закінчуючи аміаком і пластмасами", - сказано в дослідженні.

При цьому повідомляється, що в багатьох міських районах розбір зруйнованого житла також пов'язаний з проблемами, оскільки в смітті можуть виявитися такі небезпечні матеріали, як азбест.

За даними ЮНЕП, серйозну проблему створюють забруднення навколишнього середовища в результаті широкого застосування зброї, в тому числі в населених районах, а також великі обсяги військових відходів, включаючи знищені військові транспортні засоби.

Нагадаємо, на початку липня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що, за даними експертів, викиди забруднювальних речовин у повітря внаслідок знищення російськими загарбниками нафтобаз в нашій державі перевищували 290 тисяч тонн.

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