Морози і сніг зменшили кількість ворожих штурмів, але паузи немає.

В російських окупантів на Бахмутському напрямку з’явився ще один пріоритет для "визволення" до виборів їхнього Путіна – це населений пункт Іванівське Донецької області.

Про це сказав офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що окупанти намагаються повернути звільнені Збройними силами України населені пункти, точніше те, що залишилось від них, Кліщіївка, Андріївка. При цьому їх вони контратакують буквально з різних напрямків.

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"Якщо брати північний фланг, то тут вони зосередили свою увагу в напрямку Богданівки, Хромове. Вони намагаються прорватися між цими населеними пунктами. І в них з’явився ще один пріоритет до виборів їхнього Путіна – це Іванівське. Сюди кинули цілу 11 десантно –штурмову бригаду з Улан –уде, яка виходила на відновлення. Вони хочуть показати Путіну, що їхня десантура може здобувати перемогу без задіяння інших підрозділ", - розповів Калашніков.

Також він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог менше атакує живою силою із задіянням техніки, однак артилерія працює вдень і вночі.

"Якщо дозволяє погода, то ворог також застосовує і авіацію, тобто скидає на нас свої керовані авіаційні бомби. Ситуація напружена, досить таке небезпечна, але керована", - повідомив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади.

Він також розповів, що дорога, що веде до Часового Яру - це логістична артерія для наших військ, тому ворог намагається її тримати під своїм вогневим контролем.

Калашніков зазначив, що на Донеччині вже два дні морози, випало багато снігу, і це сповільнило контратаки, активні дії ворога.

"Штурмові загони використовуються в меншій кількості, але про паузу говорити не можна", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби, 8 січня, на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Дві атаки українські війська відбили на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 12 атак.

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