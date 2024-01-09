Окупанти намагались прорвати позиції ЗСУ одразу на семи напрямках.

Протягом минулої доби, 8 січня, на фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 5 атак окупантів біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні атаки східніше Тернів Донецької області. Ще дві атаки українські війська відбили на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 12 атак. Водночас на Запорізькому напрямку ворог намагався прорватися південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки. Сили оборони відбили сім атак.

"На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначили у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

NYT пише, що втрати українських військ важкі для всіх частин фронту. За словами солдатів, за останні місяці майже всі були поранені або дивом врятувалися. Фізично наші війська виснажені, але морально - зберігають силу духу та оптимізм.

Напередодні повідомлялось, що Україна планує розпочати наступ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області після отримання від Норвегії американських винищувачів F-16.

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