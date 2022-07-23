Крім того, окупанти намагалися атакувати сили оборони України на Донбасі, але без вражаючих успіхів.

Російські окупаційні війська мінують береги річки Інгулець. Це, ймовірно, свідчить про підготовку до контрнаступальних дій українських захисників у районі Снігурівки – Зеленодольська на півдні України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, росіяни намагаються покращити своє становище на півдні. Зокрема, вони завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

На Донбасі окупанти завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас сили оборони України вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що біля села Високопілля в Херсонській області російські окупанти потрапили в котел і вимагають організувати "зелений коридор" для виходу з оточення українських захисників.

За даними The Insider, в результаті контрнаступу ЗСУ оточені до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецназу і танкова, повідомили журналісти.

В ОК "Південь" розповіли, що проводять потужну операцію на півдні України, результати якої всіх здивують.

Згодом радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив взяття в оточення угруповання російських військ у Херсонській області в районі Високопілля. За його словами, російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області. Все це Арестович називає наслідком успішної роботи HIMARS та інших озброєнь.

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