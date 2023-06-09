Ситуація на підтоплених окупованих територіях наразі критична.

На окупованій лівобережній частині Херсонської області після підриву дамби Каховської ГЕС російські військові не тільки не допомагають цивільному населенню евакуюватися, а й блокують їм виїзд та навіть стріляють у спини.

"На лівобережній Херсонщині ситуація критична. Окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та стріляють їм у спину. Також вчора в розпал евакуації російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область, крили вогнем людей, яких тільки врятували з водяної пастки", - під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що на підконтрольній території ліквідацією наслідків катастрофи займається штаб на чолі з міністром МВС.

Відео дня

"Задіяно 1400 осіб та 345 одиниць техніки. На Херсонщині розгорнули дев’ять евакуаційних пунктів. Станом на сьогодні евакуювали 2,3 тисячі людей, організували підвіз питної води, надаємо постраждалим всебічну, зокрема, психологічну, допомогу", - сказав він.

Крім цього, він нагадав, що уряд вже виділив 2,4 млрд гривень на забезпечення питною водою Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, після чого вода з Каховського водосховища почала затоплювати міста і села Херсонської та Миколаївської областей. Для людей була організована евакуація у регіони, які не постраждали від затоплення.

Росія й досі заперечує свою провину в підриві Каховської гідроелектростанції і намагається запевнити, що це була диверсія "київського режиму".

В Білому домі заявили, що саме РФ несе відповідальність за руйнування ГЕС.

За останніми даними, в результаті повені, яку спричинив підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, на Херсонщині й Миколаївщині загинуло п'ятеро людей. Крім того, ще 13 людей вважаються безвісти зниклими.

Вас також можуть зацікавити новини: