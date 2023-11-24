Наші війська відбивають штурми ворога й закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти вели атаки на кількох напрямках, били з різних видів зброї, відбулося минулої доби 64 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак. Наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни тримають оборону та нищать окупантів. В Генштабі повідомляють про безуспішні наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Такожв зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, минулої доби ліквідовано ще 1100 російських загарбників, а від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ у війні - 322 900.

Наші військові також знищили минулої доби 30 танків, 32 ББМ, 31 артсистему, а також чотири засоби ППО, два РСЗВ та іншу техніку ворога.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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