Російські війська підтягнули резерви, щоб захопити контроль над трасою.

Російські військові на сьогодні не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час всеукраїнського телемарафону.

"Давно вже не користуємося цією трасою, користуємося іншими можливостями постачати гуманітарні вантажі та евакуйовувати людей із Лисичанська. Ця траса не контролюється росіянами на сьогодні, але повністю прострілюється. Кількість техніки і людей у них величезна. Вони підтягнули просто неймовірну кількість резервів, а от чи зможуть вони контролювати трасу - це покаже час", - сказав він.

Також він додав, що на сьогодні у Сєвєродонецьку залишається десь 15 тисяч людей, але виїхати звідти неможливо, бо бої ведуться безпосередньо у місті. У Лисичанську перебуває трохи більш ніж 15 тисяч людей, евакуація мешканців міста триває.

Як повідомляв УНІАН, у Сєвєродонецьку Луганської області ведуться бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що генералу Олександру Дворнікову, який командує російськими військами в Україні, дали вказівку щодо захоплення міста Сєвєродонецьк. Він повинен впоратися з цим завданням до 10 червня або хоча б встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ до зазначеного терміну.

В суботу російські окупанти завдали ракетних ударів по Бахмуту, Краматорську, Костянтинівці та Лисичанську.

Також на Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

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