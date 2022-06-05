Всі резерви окупантів кинуті на виконання завдання.

Величезна кількість сил окупантів кинуті на виконання двох завдань, поставлених перед російським командувачем, генералом Олександром Дворніковим на прізвисько "м'ясник Алеппо".

Про це глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

"На сьогодні Дворніков, генерал російської армії, отримав завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або повністю перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут і взяти її під контроль. Тому зараз величезна кількість сил, все, що було у окупантів, всі резерви кинуті на виконання цих двох завдань", — розповів Гайдай.

Він також зазначив, що росіяни контролювали приблизно 70% Сєвєродонецька. Українські військові протягом двох днів відкинули окупантів і зараз місто умовно поділене навпіл.

За інформацією Генштабу ЗСУ, зараз під контролем окупантів знаходиться східна частина міста.

Глава ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

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