В ISW наголосили, що зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю.

Наступ росіян у Донецькій області, який наразі триває, може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться окупацією Слов’янська чи Бахмута.

Про це заявили аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, останні кілька тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська, але станом на 20 липня досі не досягли міста.

Також наголошується, що російські окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від нього.

Зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися, і протягом декількох тижнів не було досягнуто ніяких значних успіхів.

"Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи найближчими днями. Російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній і відкритій місцевості", - наголосили в ISW.

Як прогнозує ISW, російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута.

Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

"Суть полягає у тому, що ціна дуже висока, здобутки (росіян - УНІАН) дуже малі. У Луганській і Донецькій областях триває запекла війна на виснаження. І відповідаючи на ваше питання про те, "чи втрачений Донбас?" Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, який вони завойовують. Просування (росіян) виміряються буквально сотнями метрів, у деякі дні вони можуть захопити кілометр, але не більше цього", - наголосив Міллі.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

Війна в Україні: що відомо

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили майже 39 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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