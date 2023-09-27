Українська розвідка фіксує усі переміщення російських окупантів у Криму.

На території окупованого Криму атмосфера серед загарбників стає дедалі гнітючішою, особливо, після операції "Крабова пастка".

"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності", - заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, якого цитує інформагентство "Захисник".

За його словами, розвідка фіксує усі переміщення російських окупантів у Криму, а ЗСУ використовують ці розвідувальні дані. Черняк переконаний, що єдиний безпечний варіант для окупантів в Криму - це перебазуватись зі своїм іржавим мотлохом геть з півострова. Він також згадав про список пріоритетних військових об'єктів ворога, які підлягають ураженню.

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"Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - пояснив представник ГУР.

Крім того, він розповів, що кодові назви для спецоперацій придумують зазвичай офіцери-виконавці. Кожна з них має підкреслити значення, а також символізм операції.

"Наприклад, спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву "Пробудження сили". Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили", - наголосив представник ГУР.

Удари по Криму

22 вересня ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту в Севастополі, а також атакували запасний командний пункт ЧФ.

Військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький заявив, що у російських загарбників виникли проблеми через знищення штабів Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі та біля нього. Було знищено дороговартісне обладнання зв’язку, яке неможливо відновити дуже швидко.

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