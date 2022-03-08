Цивільне населення потерпає від обстрілів російських окупантів.

Російські окупанти безмежні у своїй жорстокості. На відео потрапило, як вони обстрілюють цивільний автомобіль.

"Ось так російські фашисти розстрілюють авто з простими українцями", - йдеться в описі до запису.

Судячи з дати, обстріл був 28 лютого, але ролик поширили у мережі лише сьогодні. Деякі Телеграм-канали стверджують, що локація – Макарів Київської області.

Як повідомлялося, 7 березня з-під завалів в результаті влучання снаряда на територію ДП "Макарівський хлібозавод" в м. Макарів Київської області врятовано 5 осіб, виявлено тіла 13 загиблих.

За попередньою інформацією, всього на території заводу перебувало близько 30 осіб.

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