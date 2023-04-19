Убита горем мати і дружина досі не може повірити в те, що трапилося.

Під час обстрілу окупантами Слов'янська Донецької області загинули Сергій Комаристий та його дворічний син Максим. На момент атаки мама загиблого малюка пішла на тренування фітнес-клуб, розташований навпроти.

О 16:00 росіяни вдарили по будинку ракетами С-300, а у фітнес-клубі почалася пожежа. Настя вибігла на вулицю і побачила, що її квартири на п'ятому поверсі більше немає.

"Вибігаю вся в диму, в пилу, голову піднімаю, дивлюся на наш будинок - а моєї квартири, де чоловік і син, немає. Немає квартири, взагалі немає, кругом гуркіт страшний, все валиться, і тривають прильоти. Я побігла туди, до під'їзду нашого з диким криком, потім не пам'ятаю... хтось тримає мене, я кричу нелюдськи, приїжджає швидка, я прошу щось дати заспокійливе, таблетку якусь, а вони кажуть: у нас немає. Ну як так? Як так? Я трясуся вся, а у них немає... вони ж швидка, а ми майже на лінії фронту... ", - цитує вбиту горем жінку журналістка Вікторія Івлєєва у Facebook.

Відео дня

Сергій загинув одразу. Його викинуло вибуховою хвилею. Рятувальники змогли знайти тіло через дві доби під купою будівельного сміття, яке раніше було житловим будинком.

Дядька знайшли живого, але в крові. Він провалився в зруйновану квартиру, яка розташована поверхом нижче. Там же знайшли і маленького Максима, але через півтори години. Дитина була ще жива, тому її одразу передали медикам.

"Малюка винесли з дому і віддали одразу в швидку, мені з ним сісти не дали, я на передньому сидінні їхала. Ми спустилися по дорозі, метрів п'ятсот проїхали, і раптом ззаду голос лікаря: "Я нічим не можу допомогти. Він помер. Дихати перестав". І я провалилася кудись", - згадує Настя.

Жінка шокована, що в місті не знайшли собак та кінологів для пошуку людей під завалами, а у рятувальників не вистачало інструментів і рукавичок

"Ми благали, щоб собак-кінологів привели на пошуки - виявилося, що їх у місті немає. А ми ж майже на передовій, Прильоти постійні, обстріли. Як же так - рятувальники просили людей навіть ломики з дому захопити, своїх не було. У хлопців ні масок, ні рукавичок, а там пил стовпом стояв, неба не видно, горло забивалося брудом", - повідомила вбита горем мати.

Настя досі не може повірити в загибель чоловіка та сина.

Варто відзначити, що сім'я поїхала, коли почалася повномасштабна війна, але пізніше повернулися додому.

Удар росіян по Слов'янську 14 квітня - що відомо

14 квітня армія РФ масовано вдарила по Слов'янську з комплексів С-300. Всього окупанти випустили вісім ракет по житлових будинках.

16 квітня рятувальники повідомили про завершені розбирання завалів. В результаті російської атаки загинули 15 осіб, у тому числі дворічна дитина, яку дістали з-під завалів. Крім того, 24 людини отримали поранення. Основними травмами були переломи та струси мозку.

Вас також можуть зацікавити новини: