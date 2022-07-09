Також зафіксовано чотири ворожі прильоти по Дружківці, інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині. Кілька людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію - кілька людей отримали легкі контузії", - повідомив він.

Кириленко також розповів, що зафіксовано чотири прильоти у Дружківку.

"За попередньою інформацією - це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо", - повідомив він.

Тим часом у Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок - хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ворог має частковий успіх в районі Верхньокам’янського на Донеччині.

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