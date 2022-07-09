Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині. Кілька людей отримали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію - кілька людей отримали легкі контузії", - повідомив він.
Кириленко також розповів, що зафіксовано чотири прильоти у Дружківку.
"За попередньою інформацією - це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо", - повідомив він.
Тим часом у Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок - хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що ворог має частковий успіх в районі Верхньокам’янського на Донеччині.