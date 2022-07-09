За підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Російські окупанти здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної", - повідомив Гайдай.

За його даними, тільки вночі окупанти провели 8 артилерійських обстрілів , 3 – мінометні, а також завдали 9 ракетних ударів.

Гайдай зазначив, що за підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

"Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - підсумував голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Там відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.

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