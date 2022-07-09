За добу окупанти вбили п'ять мирних жителів Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 8 липня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області: чотирьох - в Сіверську і одного - в Семигір'ї. Ще вісім осіб отримали поранення", - повідомив він.
Кириленко також зазначив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадавши, війська Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й атакувала нашу землю з різного озброєння. Зокрема, супротивник обстрілював населені пункти Донецької області. За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.
8 липня стало відомо, що під вогонь противника потрапив Торецьк, і в результаті обстрілу загинула сім'я з трьох осіб - дівчинка , її мама і бабуся.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти скоротили угруповання кораблів у Чорному морі: Україні загрожує вдвічі менше "Калібрів"
- ЗСУ зламали плани окупантів на Донеччині - Генштаб
- Тривають бої: Генштаб ЗСУ попередив, де ворог намагається просунутися