У результаті ворожих обстрілів в Донецькій області поранення отримали вісім осіб.

За добу окупанти вбили п'ять мирних жителів Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 липня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області: чотирьох - в Сіверську і одного - в Семигір'ї. Ще вісім осіб отримали поранення", - повідомив він.

Кириленко також зазначив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадавши, війська Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й атакувала нашу землю з різного озброєння. Зокрема, супротивник обстрілював населені пункти Донецької області. За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.

8 липня стало відомо, що під вогонь противника потрапив Торецьк, і в результаті обстрілу загинула сім'я з трьох осіб - дівчинка , її мама і бабуся.

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