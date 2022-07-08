Тим часом українські військові продовжують знищувати окупантів, їхню військову техніку та склади з боєприпасами.

Ворог має частковий успіх в районі Верхньокам’янського на Донеччині.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів.

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