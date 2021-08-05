Обстріл стався сьогодні вранці.

Російські окупаційні сили обстріляли багатоповерховий будинок у Красногорівці, одного місцевого мешканця поранено.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - заявив Кириленко.

Голова ОДА зазначив, що на місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

Що передувало

У середу, 4 серпня, в результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав бойове травмування на Донбасі. В районі в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 ранку четверга, 5 серпня, було зафіксоване одне порушення: неподалік Авдіївки ворог обстріляв позиції бійців з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Автор: Віталій Саєнко