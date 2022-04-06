За його словами, почалася спроба російських військ відрізати з півночі українські війська на Донбасі.

Окупантські війська Російської Федерації пішли в новий наступ на сході України від Ізюм у бік Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомив радник глави офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович.

"Пішли в наступ від Ізюма в бік Слов'янська і Краматорська, просунулися навіть трохи. Там зараз місиво таке жорстоке йде. Сьогодні було відео, коли 95-бригада збиває вертоліт зі "Стугни", це якраз в тому районі, К - 52 збили", - розповів Арестович.

За його словами, почалася спроба російських військ відрізати з півночі українські війська на Донбасі.

"З півдня пішли дні три тому і з півночі. Але, чесно кажучи, вельми ріденько, очікували трохи більше. Але рухаються, як не крути. З півдня - Вугледар, Мар'їнка, ось ця лінія, по якій рухаються вгору", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, за його даними також російські війська готуються до здачі Херсона. За словами Арестовича, в Миколаївській області окупантів вже немає.

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