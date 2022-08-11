Оголошено, що у багатьох населених пунктах тимчасово окупованих територій окупаційна влада не відкриватиме так званих "виборчих дільниць".

Окупаційна влада планує ходити по домах та збирати голоси під час так званого "референдуму".

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, окупанти вже не приховують формальність його проведення.

"Оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті "виборчі дільниці". Замість цього до помешкань громадян будуть прибувати представники місцевих окупаційних адміністрацій разом з російськими військовими, у присутності яких виборці будуть вимушено робити так зване "волевиявлення", - розповіла вона.

Нагадаємо, російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого нібито для "демілітаризації" й "денацифікації". Супротивники захопили низку населених пунктів на сході та півдні України й призначили там своїх "керівників", які заявили про бажання провести псевдореферендум про "входження" до складу Росії.

Президент Володимир Зеленський говорив, що якщо на захопленій території пройде "референдум", то для Москви будуть закриті можливості переговорів з Києвом.

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