Повідомляється про 12 ліквідованих і десять поранених російських військових.

У Новій Каховці були підірвані казарми російських окупантів.

Військові РФ опублікували фото і відео з місця удару, пише український журналіст Денис Казанський.

Судячи з відзнятих кадрів, удар був завданий точно за місцем розташування окупантів. В результаті атаки знищено будівлю, техніка, припаркована біля казарм, спалена.

Повідомляється про 12 ліквідованих і десять поранених російських військових.

Коли саме вдарили по угрупованню ворога - не уточнюється.

"Були сьогодні на місці, де була розміщена наша казарма. Вчасно я потрапив до шпиталю, господь уберіг. На місці цих руїн був будинок, в якому я ночував майже щоночі. Тієї ночі загинули 12 наших хлопців і десять були важко поранені", - ділиться окупант в соцмережах.

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