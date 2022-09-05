Всі полонені окупанти свідчать, що серед них ширіться розуміння, що "перспектив немає".

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила інформацію про відмову воювати проти українців в деяких ворожих підрозділах.

Про це вона повідомила на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання. Зокрема, журналісти запитали, чи правда, що в деяких частинах РФ почалися акції заколоту, солдати відмовляються воювати і через те їх забирає контррозвідка РФ.

"Це досить переконливе явище в цьому середовищі. Оскільки всі ті полонені, які поповнюють наш обмінний фонд свідчать одне й те саме – серед людей на тому боці ширіться розуміння, що перспектив немає (у ворога у війні проти України – УНІАН). Їх залишають, їх абсолютно обмежують логістично", - сказала Гуменюк.

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За її словами, проблема окупантів з логістикою зв’язана не тільки з тим, що ЗСУ веде результативну "роботу" по відповідних ворожих центрах. Справа ще й в тому, що морально-психологічний дух ворога підірвано, співвідношення з командирами надто розхитані.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що третій армійський корпус, який Росія почала перекидати в Україну, неукомплектований. Він являє собою "збірну солянку" з різношерстого зброду, непрофесійного та ненавченого. За даними військово-політичний оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, третій армійський корпус Росія почала формувати у травні, його чисельність повинна була становити 15 тис. осіб, проте у РФ не вийшло його укомплектувати.

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