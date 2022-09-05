Чоловік зауважив, що найманцем себе все одно не вважає.

23-річний російський окупант Максим Ходар, який потрапив у полон, відверто зізнався, що приїхав вбивати українців за гроші та квартиру.

Про це він розповів в інтерв'ю українському блогеру та журналісту Володимиру Золкіну.

За словами загарбника, він їхав на війну, оскільки був впевнений, що в Україні "процвітає націоналізм". Однак через деякий час окупант промовився, що насправді було метою його приїзду в Україну.

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Окупант: Був наказ, я його виконував.

Золкін: Ви військовий? А служите чому?

Окупант: Ну, по суті, через гроші, через квартиру.

Золкін: Тобто ви найманець, який прийшов у чужу країну воювати за гроші?

Окупант: Ні, я в армію пішов. За наказом воював. Не знаю, як це сказати.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупант Ярослав Нещенко, який був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв, розповів, що на фронт в Україні його начебто заманили обманом.

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