23-річний російський окупант Максим Ходар, який потрапив у полон, відверто зізнався, що приїхав вбивати українців за гроші та квартиру.
Про це він розповів в інтерв'ю українському блогеру та журналісту Володимиру Золкіну.
За словами загарбника, він їхав на війну, оскільки був впевнений, що в Україні "процвітає націоналізм". Однак через деякий час окупант промовився, що насправді було метою його приїзду в Україну.
Окупант: Був наказ, я його виконував.
Золкін: Ви військовий? А служите чому?
Окупант: Ну, по суті, через гроші, через квартиру.
Золкін: Тобто ви найманець, який прийшов у чужу країну воювати за гроші?
Окупант: Ні, я в армію пішов. За наказом воював. Не знаю, як це сказати.
Як повідомляв УНІАН, раніше окупант Ярослав Нещенко, який був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв, розповів, що на фронт в Україні його начебто заманили обманом.