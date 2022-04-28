Росія зараз має 92 батальйонні тактичні групи в Україні, у порівнянні з 85 минулого тижня.

Російські сили просуваються "повільно і нерівномірно" на Донбасі через опір України і триваючі проблеми з логістикою.

Про це повідомив високопосадовець Пентагону, пише CNN.

"На Донбасі все ще є багато змін щодо території, яку здобули або втратили, відверто кажучи, обидві сторони", – сказав він.

За його словами, Росія зараз має 92 батальйонні тактичні групи в Україні, у порівнянні з 85 минулого тижня.

Однак цей чиновник також зазначив, що "проблеми з логістикою і забезпеченням", що продовжуються, не дозволяють російським силам просунутися більш ніж на кілька кілометрів за добу. Тому, що вони не хочуть занадто відриватися від своїх сил тилового забезпечення.

За словами чиновника, Росія просувається на схід та південь від Ізюма, але стикається з опором з боку українських сил.

На півдні України США спостерігають, як окремі російські частини залишають оточений Маріуполь і прямують на північний захід у бік Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не повністю взятий військами РФ.

Чиновник також повідомив, що з початку лютневого вторгнення Росія запустила проти України понад 1900 ракет.

Російські сили все ще стикаються з "проблемами у моральному дусі та згуртованості", зокрема тому, що вони використовують призовників для посилення своїх батальйонних тактичних груп, які вони відправляють на Донбас.

"Ми маємо ранні ознаки того, що, хоча спершу нашпиговані російською пропагандою військовозобов’язані мають високий моральний дух, не пройде багато часу, перш ніж моральний дух впаде, як тільки вони вступають у бій і стикаються з опором України", – сказав посадовець.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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