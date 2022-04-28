Щонайменше трьох окупантів вважають зниклими безвісти. Є вбиті та поранені.

У середу, 27 квітня, українські захисники відбили атаку чеченців на Донбасі. Вороги зазнали втрат та відступили.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, українські захисники зупинили атаку підрозділів БТГр 70 мотострілкового полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська Республіка) 42 мотострілкової дивізії.

"При невдалій спробі нападу на ЗСУ знищено 2 БТР, 7 військовослужбовців загинули, 9 поранені, 3 вважаються зниклими безвісти", - уточнив Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, які вторглися на територію України, відчувають великі проблеми з медициною. Аптечки військових складені за радянськими стандартами, в основному з простроченими складовими. Через це більшість поранених гине на ранніх стадіях, не вибравшись з поля бою.

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