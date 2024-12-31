Ворог намагався покращити тактичне положення між Янтарним та Успенівкою.

Окупанти намагаються покращити своє положення на фронті і не припиняють штурмувати позиції сил оборони. Як розповіли аналітики порталу DeepState, ворог за добу має здобутки у понад 10 населених пунктах.

"Ворог просунувся біля Тернів, Воздвиженки, Новоукраїнки, Успенівки, Дальнього, Сонцівки, у Новоєлизаветівці, Вовковому, Кураховому та Шевченку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти просунулись біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного.

Також у DeepState розповіли про спробу росіян штурмувати позиції ЗСУ на схід від Янтарного та показали кадри відбиття ворожого штурму.

Зазначається, що вчора близько 12 години дня ворог силами 4 ББМ та 1 танка намагався покращити тактичне положення між Янтарним та Успенівкою.

"Штурм за допомогою техніки проводився з Успенівки, яку росіяни нещодавно окупували. На кадрах видно, що підрозділи Сил Оборони зустріли росіян вже на початках і здійснювали ураження дронами по всьому шляху. Добратися до Янтарного їм не вдалося. Кволо, але вони здійснюють спроби покращити тактичне положення в цьому напрямку", - зазначається у повідомленні.

Як додають аналітики, на Янтарне ворог намагається наступати також із Костянтинопольського та Сухих Ялів, але безуспішно.

"Наразі противник закріпився в цих селах і проводить накопичення для подальшого тиску", - зазначають у DeepState.

Війна в Україні - новини

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники змогли просунутися в районі 10 населених пунктів у Донецькій області, зокрема в Кураховому.

Сьогодні стало відомо, що українські бійці ССО зайняли один з населених пунктів у Курській області Росії, який разом з росіянами захищали також північнокорейські солдати.

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