Окупанти намагаються покращити своє положення на фронті і не припиняють штурмувати позиції сил оборони. Як розповіли аналітики порталу DeepState, ворог за добу має здобутки у понад 10 населених пунктах.
"Ворог просунувся біля Тернів, Воздвиженки, Новоукраїнки, Успенівки, Дальнього, Сонцівки, у Новоєлизаветівці, Вовковому, Кураховому та Шевченку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти просунулись біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного.
Також у DeepState розповіли про спробу росіян штурмувати позиції ЗСУ на схід від Янтарного та показали кадри відбиття ворожого штурму.
Зазначається, що вчора близько 12 години дня ворог силами 4 ББМ та 1 танка намагався покращити тактичне положення між Янтарним та Успенівкою.
"Штурм за допомогою техніки проводився з Успенівки, яку росіяни нещодавно окупували. На кадрах видно, що підрозділи Сил Оборони зустріли росіян вже на початках і здійснювали ураження дронами по всьому шляху. Добратися до Янтарного їм не вдалося. Кволо, але вони здійснюють спроби покращити тактичне положення в цьому напрямку", - зазначається у повідомленні.
Як додають аналітики, на Янтарне ворог намагається наступати також із Костянтинопольського та Сухих Ялів, але безуспішно.
"Наразі противник закріпився в цих селах і проводить накопичення для подальшого тиску", - зазначають у DeepState.
Війна в Україні - новини
Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники змогли просунутися в районі 10 населених пунктів у Донецькій області, зокрема в Кураховому.
Сьогодні стало відомо, що українські бійці ССО зайняли один з населених пунктів у Курській області Росії, який разом з росіянами захищали також північнокорейські солдати.