Директор агентства заявив, що загрози станції повинні бути відвернені будь-якою ціною.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі попередив про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької атомної електростанції.

Його заява опублікована на сайті агенства.

"Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення і навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявив Гроссі.

Він підкреслив, що військові дії, що ставлять під загрозу безпеку Запорізької АЕС, повинні бути відвернені будь-якою ціною.

"Будь-яка військова вогнева міць, спрямована на об'єкт або з нього, буде рівносильна грі з вогнем з потенційно катастрофічними наслідками. Я рішуче і настійно закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкта з його шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції, поблизу неї або проти її персоналу", - підкреслив він.

За словами Гроссі, він вже чотири місяці готовий очолити місію експертів МАГАТЕ в Запоріжжі.

"Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки це неможливо. Але для цього потрібна співпраця, розуміння і сприяння з боку як України, так і Росії. Ми більше не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

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