Росія захопила станцію в Енергодарі та влаштовує небезпечні провокації.

МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від росіян вийти з території Запорізької атомної електростанції та передати її під контроль спеціальної комісії.

Про це радник керівника Офису Президента України Михайло Подоляк заявив у Твіттері.

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

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