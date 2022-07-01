Крім того, ворог продовжує вести повітряну розвідку у регіоні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Цього разу удари здійснили два вертольоти Ка-52.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку", - повідомляє Генштаб.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін.

Під ворожий обстріл сьогодні потрапляли Сумська та Чернігівська області. Ворог з артилерії обстріляв райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

Як повідомляв УНІАН, українські військові відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. Окупанти відійшли.

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