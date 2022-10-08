За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджені нежитлові приміщення.

Після півночі російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Снєгубов.

"Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району", - повідомив Синєгубов.

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За його даними, ракети типу С-300 росіяни запустили з Бєлгорода.

"Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік", - зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що на місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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