Після півночі російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Снєгубов.
"Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району", - повідомив Синєгубов.
За його даними, ракети типу С-300 росіяни запустили з Бєлгорода.
"Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік", - зазначив голова ОВА.
Він уточнив, що на місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.
Ситуація в Харкові та області
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.
На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.
11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.