Окупанти знову вдарили по Харкову \ фото ДСНС

Після півночі російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Снєгубов.

"Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району", - повідомив Синєгубов.

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За його даними, ракети типу С-300 росіяни запустили з Бєлгорода. 

"Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік", - зазначив голова ОВА. 

Він уточнив, що на місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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