Наталія Гуменюк зазначила, що постраждала тільки цивільна інфраструктура.

На світанку російські окупанти завдали більше 10 ракетних ударів по Миколаєву. Били модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України голова Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На світанку обстріляли Миколаїв, більше 10 ракетних ударів модифікованими снарядами зенітно-ракетної системи С-300, у яких велика розривна дія. Знову потрапили в готель "Миколаїв" в центрі міста, два навчальні заклади, тролейбусне депо – цивільні об'єкти, в яких можуть знаходитися люди, що могло привести до жертв", - говориться в повідомленні.

Крім того, вона відмітила, що під удар потрапила й Миколаївська область.

"Вночі обстріляли Баштанку. Там є поранені, постраждалі. Снаряди влучили по цивільних об'єктах - лікарня, школа та навчальні заклади. Ніякої прив'язки до військової інфраструктури, б'ють по мирних об'єктах", - зазначила Гуменюк

Також вона підкреслила, що окупанти намагаються бити по тилових районах, щоб створити видимість переваги в силі та налякати тих, хто живе в тилу.

У свою чергу, голова ОВА Віталій Кім зазначив, що по Миколаєву випустили дев'ять ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Він підтвердив пошкодження двох навчальних закладів, об'єкту транспортної інфраструктури та готелю.

За його словами, одна людина поранена. Попередньо, без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, у КП "Миколаївелектротранс" повідомили, що через атаку росіян пошкоджено 18 тролейбусів.

"Сьогодні на маршрутах міста працюють 20 тролейбусів, але з корективами основних маршрутів. Зміни маршрутів показані на інформаційних табличках рухомого складу", - зазначено у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, потужні вибухи прогриміли в Миколаєві у четвер, 14 липня. Всю ніч в місті звучала повітряна тривога. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські загарбники вдарили ракетами по цивільних об'єктах.

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