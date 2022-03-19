Це робиться для того, щоб українські військові плутали цивільних з росіянами.

Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські військові плутали їх з росіянами.

Про це повідомляє полк "Азов".

"За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення. Наголошуємо, білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку", - йдеться у повідомленні.

У полку закликали не піддаватися на провокації ворога.

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