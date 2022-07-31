В Київськоій області продовжують знаходити тіла закатованих російськими окупантами мирних мешканців.

Російські загарбники під час окупації Київської області викрадали і примусово вивозили цивільних мешканців на територію Білорусі.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Під час розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з воєнними злочинами, ми встановили, що дуже багато людей вивозили на територію Білорусі примусово, створивши там дуже тяжкі умови життя. Дуже багато людей зараз утримується на території Білорусі та РФ. У нас є відповідні свідки та відповідні допити, тому ми сподіваємося, що ці люди при змозі вийдуть на зв’язок і повідомлять про себе", - сказав Нєбитов.

За його словами, досі продовжуються пошуки людей, які зникли під час бойових дій. Вони можуть бути живими і перебувати в полоні.

"На сьогодні нами не знайдені тіла близько 300 людей, які десь зникли під час бойових дій на Київщині. Ще 216 тіл залишаються невпізнані, але проведена відповідна процедура по відбору ДНК, і, я сподіваюся, що завдяки співпраці з родичами ми більшість осіб встановимо", - сказав начальник ГУ Нацполіції Київщини.

Він зазначив, що в області продовжують знаходити тіла закатованих російськими окупантами мирних мешканців.

"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1 348 цивільних людей , загиблих внаслідок агресії РФ. На жаль, це не поодинокі випадки, коли на позиціях, де розташовувалися війська РФ, ми знаходимо могили, в тому числі братські могили, де були масові поховання людей, і всі вони зі слідами катувань", - наголосив Нєбитов.

Він розповів подробиці щодо останнього виявленого масового поховання, де були знайдені тіла цивільних людей, які не мали жодного відношення ні до тероборони, ні до будь-яких військових підрозділів.

"Було знайдено тіла семи чоловіків. Всі вони були вбиті пострілами в голову, але перед тим їм стріляли в коліна, в одне або в обидва. В одного були зв’язані руки. Це говорить про те, що армія РФ знущалася і катувала наших людей, намагаючись отримати від них будь-яку інформацію", - додав Нєбитов.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 липня у Київській області було виявлено 1 тис. 346 тіл вбитих цивільних осіб.

Сьогодні, 31 липня, поліція виявила на Київщині тіло закатованого росіянами цивільного. Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся Бучанського району.