Під приціл насамперед потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти, журналісти та культурні діячі.

На тимчасово окупованих територіях росіяни збирають особисті дані місцевих жителів для подальшого їх переслідування і залякування.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Під приціл насамперед потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти, журналісти та культурні діячі", - йдеться в повідомленні.

При цьому збирають дані не відкрито, а під приводом "перепису населення" або під час роздачі "гуманітарки".

"Існує велика ймовірність того, що окупанти також намагатимуться використати цю інформацію під час проведення так званих референдумів, наприклад, у Херсоні", - зазначає ЦПД.

Жителів просять бути особливо пильними та нікому не надавати свою особисту інформацію й оригінали документів.

Раніше в Центрі протидії дезінформації попередили, що повернення до звільнених від окупантів міст може бути небезпечним, адже російські військові залишили після себе чимало мін.

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