Під приводом евакуації дітей росіяни вже почали розграбовувати дитячі садки міста.

Окупанти вирішили примусово вивезти з Енергодара дітей. Їх перевезуть в окупований Крим, заразом прихопивши майно місцевих шкіл і садочків, повідомляє телеграм-канал "Енергодар".

Стверджується, що росіяни почали поширювати в місцевих школах і садках інформацію про примусову евакуацію, яка вже стартувала і триватиме до 20 квітня. Зараз почали вивозити меблі, матраци та інші речі з дитячих садків.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Ситуація в Енергодарі

Раніше стало відомо, що окупанти активно мінують територію навколо Енергодара. За словами мера міста, якщо раніше окупанти замінували тільки берегову смугу Каховського водосховища, то тепер мінують всю прилеглу територію.

Крім того, окупанти, ймовірно, планують заблокувати персонал ЗАЕС на території станції і не випускати людей додому після зміни, щоб вирішити проблему кадрового дефіциту. Також персонал станції може стати заручниками у разі українського контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: