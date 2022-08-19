Колаборантів при спробі виїзду до Криму розвертають назад у Запорізьку область.

Серед російських окупантів у Мелітополі поширюється паніка, тому вони вже п’ятий день поспіль вивозять з міста свої сім’ї. Також окупанти бояться місцевих партизанів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Серед окупантів – жахливі настрої, тому вже п’ятий день вони проводять операцію з евакуації своїх сімей з території міста Мелітополя. Колаборантів не впускають до Криму. І вже маємо декілька прикладів, коли колаборантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області", – розповів про ситуацію міський голова.

Він також поділився кумедним випадком того, як проявляється паніка у росіян.

"Біля своїх під’їздів, біля своїх будинків вони повністю позрізали дерева, тому що бояться сил спротиву та партизанів Мелітополя, щоб їх не підірвали та не підсмажили, як одного з колаборантів", – сказав Федоров.

За його словами, вороги також бояться провокацій на Запорізькій АЕС, які влаштовують їхні ж поплічники.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Федоров заявив, що російські загарбники мінують теплоцентралі та котельні в окупованому Мелітополі Запорізької області, щоб звинуватити Україну та її Збройні сили у зриві опалювального сезону.

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