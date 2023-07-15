Жителів Енергодара агітують переїхати на інший кінець планети.

Поки країна-агресор завозить на окуповані території своїх громадян, місцевих українців навпаки агітують переїхати на російський Далекий Схід. Як повідомив колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, мешканці Енергодару знаходять відповідні листівки у своїх поштових скриньках.

"Шановні жителі Енергодара! Далекий Схід Росії чекає вас! Візьміть участь у державній програмі розвитку Далекого Сходу", – йдеться в листівці, виданій нібито від імені Міністерства Російської Федерації з розвитку Далекого Сходу і Арктики.

Жителям в минулому спокійного і благополучного українського міста пропонують зокрема такі "переваги" переїзду до вимираючого краю Росії:

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можливість обрати будь-який з 11 регіонів Далекого Сходу;

"підйомна" допомога в розмірі 240 000 рублів (близько 97 000 гривень) на сім'ю і додатково по 120 000 рублів (майже 49 000 гривень) на кожного члена сім'ї;

гарантоване працевлаштування при середній зарплаті в 55 000 рублів (близько 22 000 гривень).

пільгові умови вступу до вузів для сімей учасників програми.

Депортація українців до Росії

На початку липня один з депутатів російського парламенту Григорій Карасін зізнався, що з початку вторгнення Росія депортувала на свою територію близько 700 тисяч українських дітей. Дана цифра навряд чи є правдивою, оскільки, згідно з українськими даними, це взагалі всі діти, які були до війни на територіях, що потрапили під окупацію.

Водночас українській владі відомо про 27 тисяч цивільних заручників, яких утримує країна-агресор. За словами українського омбудсмена, якщо не буде створено спеціальний механізм, їх повернення в ручному режимі триватиме багато десятиліть.

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