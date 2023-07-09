Місцеве населення у соціальних мережах констатує, що місто переповнили росіяни різних національностей, які поводяться по-хамськи - кажуть про напад на дівчину-підлітка в автобусі.

В Маріуполі назріває "тихий бунт" через приїжджих чужинців з Росії (бурятів, узбеків та інших представників нацменшин), які заполонили тимчасово окуповане місто та поводяться там, немов хазяїни.

Обурення та історії випадків хамської поведінки з їхнього боку висловили місцеві українці у соціальних мережах. Відповідні скріни з телеграм-каналів опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, українці розповіли про випадок, який стався с молодою дівчиною віком приблизно у 16 років в автобусі №10 (район Мирний). На неї напало "тіло вузькоокої зовнішності": "Кинуло телефон на підлогу, порвало навушники, а потім взагалі викинуло її з автобуса", - зазначає один з користувачів соцмережі.

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Маріупольці кажуть, що є два варіанти: або українців таким темпами посаджають "на пляшки", або "діти-степів" (росіяни) все ж нарвуться на терор, який заслуговують.

"Навіть в "чатіках почекунів" прийшло розуміння правди. Українці росіянам непотрібні", - констатував ситуацію в місті Андрющенко.

Андрющенко показав до якого стану росіяни довели центр Маріуполя

Нагадаємо, що сьогодні радник міського голови Петро Андрющенко також показав ролик з актуальним станом однієї з центральних площ Маріуполя (Шевченка).

В панорамному кадрі видно, що через дії окупантів на цій місцевості відсутні щонайменше 15-20 багатоповерхівок, в яких до початку повномасштабного вторгнення ще проживали люди. Наразі за природною зеленню Маріуполя скриваються злочини ворога щодо знищення міста, вказав він.

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