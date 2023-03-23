Ворожі солдати організували справжній обхід-ревізію з відповідною забороною.

У Запорізькій області окупанти оголосили про заборону місцевим жителям полишати свої домівки, аргументуючи це потребою перебування у безпечних місцях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 23 березня. Повідомляється, що ворожі солдати організували справжній обхід-ревізію по помешканнях українців з відповідним застереженням.

"У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка тимчасово зайнятої території Запорізької області російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих жителів та попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишення своїх помешкань", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі поінформували, що зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.

Рятувальна операція у Запоріжжі завершилася

Нагадаємо, що напередодні ворожа ракета зруйнувала житлові будинки українців у Запоріжжі. Тоді пожежа спалахнула одразу у двох будинках.

Свій кривавий теракт росіяни здійснили вдень 22 березня, вже під вечір працівники ДСНС оголосили про завершення рятувальної операції.

Там уточнили, що кількість постраждалих українців зросла до 34 осіб. 29 госпіталізовані, з них троє - діти. Також стало відомо, що через влучання ракети загалом постраждало не менше 14 будинків по вулиці Запорізькій та по вулиці Крива бухта. Загалом руйнувань зазнали 300 квартир.

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