Росіяни намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

Російські окупанти захопили ще два населених пункти на Луганщині. Ворог взяв Лоскутівку та Рай-Олександрівку, які знаходяться біля Лисичанська та Сєвєродонецька. Окрім цього, рашисти не полишають планів взяти трасу Лисичанськ-Бахмут під свій контроль.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком. Окрім цього, окупант продовжує ведення наступальних дій з метою оточення військових України у районі Лисичанська.

"На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Бахмутському напрямку ворог веде наступальні дії у напрямках Золотого та Вовчоярівки. Рашисти хочуть оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ.

"Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу", - додали у Генштабі.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Проте там ворог продовжує обстріли, для того, аби скувати можливості українських військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що аналітики ISW погіршили прогноз щодо захоплення Лисичанська. Місто можуть захопити вже найближчими днями.

Вас також можуть зацікавити новини: